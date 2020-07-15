Протестувальники облили борщем посольство України у Вірменії (відео)



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Учасники акції протесту кидали в будівлю українського посольства ємності з борщем Фото: newsarmenia.am

Активісти протестували проти заяви українського МЗС

Представники молодіжного крила вірменської партії «Дашнакцутюн» облили борщем посольство України в Єревані, висловлюючи обурення у зв’язку з заявою українського МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомляє видання «Новини Вірменії».

Члени організації прийшли під посольство з плакатами українською та англійською мовами, з гаслами «Ганьба Україні», «Україна + Азербайджан», «Не будь як Україна», та скандували «Україна, не провокуй», «Не підтримуйте агресора».

«Азербайджан вже кілька днів оголошує війну Вірменії, на кордоні відбуваються сутички. Різні держави та організації зробили заяви з цього приводу. Заява України була односторонньою, прихильною до Азербайджану. Такими діями Україна вбиває клин у вірменсько-українські відносини» – цитує видання учасників акції.

Після цього двері посольства облили борщем, плакати залишили під стінами. Один з лідерів протесту, Гор Саргсян, додав, що їхні дії «дуже м’які як для такої заяви».

Армяне облили борщом украинское посольство в Ереване. Активисты вышли с плакатами «Ешьте сваренный вами борщ».



Причем здесь Украина? Как можно перепутать борщ со сваренными и постоянно подогреваемыми Россией ЩАМИ? pic.twitter.com/saIVP1Qew3 — Вал Мишель (@VALMICHEL7) July 15, 2020

Нагадаємо, 13 липня МЗС України виступило із заявою, в якій закликало сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки, прийнятих в 1993 році.

«Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться в заяві. Вчора у зв’язку з цією заявою українського посла викликали до МЗС Вірменії.

Як відомо, 12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії стався збройний інцидент. Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного. В Азербайджані повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат не було.

За три дні збройного протистояння загинули з обох сторін щонайменше 16 людей.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджан перебувають у стані війни з 1992 року.

Як відомо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався у лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.