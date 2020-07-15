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    Протестувальники облили борщем посольство України у Вірменії (відео)

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    <p>Учасники акції протесту кидали в будівлю українського посольства ємності з борщем</p> - Протестувальники облили борщем посольство України у Вірменії (відео)

    Учасники акції протесту кидали в будівлю українського посольства ємності з борщем

    Фото: newsarmenia.am

    Активісти протестували проти заяви українського МЗС

    Представники молодіжного крила вірменської партії «Дашнакцутюн» облили борщем посольство України в Єревані, висловлюючи обурення у зв’язку з заявою українського МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном.

    Про це повідомляє видання «Новини Вірменії».

    Члени організації прийшли під посольство з плакатами українською та англійською мовами, з гаслами «Ганьба Україні», «Україна + Азербайджан», «Не будь як Україна», та скандували «Україна, не провокуй», «Не підтримуйте агресора».  

    «Азербайджан вже кілька днів оголошує війну Вірменії, на кордоні відбуваються сутички. Різні держави та організації зробили заяви з цього приводу. Заява України була односторонньою, прихильною до Азербайджану. Такими діями Україна вбиває клин у вірменсько-українські відносини» – цитує видання учасників акції.

    Після цього двері посольства облили борщем, плакати залишили під стінами. Один з лідерів протесту, Гор Саргсян, додав, що їхні дії «дуже м’які як для такої заяви».

    Нагадаємо, 13 липня МЗС України виступило із заявою, в якій закликало сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки, прийнятих в 1993 році.

    «Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться в заяві. Вчора у зв’язку з цією заявою українського посла викликали до МЗС Вірменії.

    Як відомо, 12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії стався збройний інцидент. Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного. В Азербайджані повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат не було.

    За три дні збройного протистояння загинули з обох сторін щонайменше 16 людей. 

    Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджан перебувають у стані війни з 1992 року.

    Як відомо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався у лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

    МЗС Азербайджан посольство Україна
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