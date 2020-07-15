Сутички на кордоні Вірменії та Азербайджану: за три дні загинули 16 людей



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Збройне протистояння на кордоні Вірменії та Азербайджану триває з 12 липня

Дві країни звинувачують одна одну в останньому спалаху насильства

14 липня, на третій день сутичок на кордоні Вірменії та Азербайджану, загинули сім азербайджанських військових, включно з генералом, і четверо вірменських солдатів і офіцерів.

За три дні збройного протистояння загинули з обох сторін щонайменше 16 людей. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дві сусідні країни, які майже 30 років перебувають у стані війни, звинувачують одна одну в останньому спалаху насильства.

Раніше в Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що генерал-майор армії, полковник, два майори і ще троє військовослужбовців загинули вранці у вівторок під час сутичок на кордоні країни з Вірменією.

Європейський союз закликав Вірменію і Азербайджан зупинити збройну конфронтацію і утриматися від дій і риторики, які можуть спровокувати спалах напруженості у відносинах між країнами.

12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії стався збройний інцидент. Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного. В Азербайджані повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат немає.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджан перебувають у стані війни з 1992 року.

Як відомо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався у лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.