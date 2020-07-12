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    У світі

    Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні, є загиблі

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    За даними Баку, з їхньої сторони вбиті двоє військових, п&rsquo;ятеро поранені - Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні, є загиблі
    За даними Баку, з їхньої сторони вбиті двоє військових, п’ятеро поранені

    Між двома сусідніми державами спалахнули бойові дії

    Згідно із повідомленням Міністерства оборони Вірменії, «військовослужбовці ЗС Азербайджану, з незрозумілих для нас причин на автомобілі УАЗ зробили спробу порушення державного кордону на Тавушської напрямку. Після попередження вірменської сторони, залишивши автомобіль УАЗ, військовослужбовці противника повернулися на свої позиції».

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    Після того, повідомляють у Міноборони Вірменії, азербайджанські військові «використовуючи артилерійський вогонь» намагалися захопити вірменський опорний пункт. Зазначається, що втрати зазнала лише азербайджанська сторона.

    В свою чергу Азербайджан звинувачує у провокації Вірменію. «Починаючи з полудня 12 липня підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу наші позиції з артилерійських установок. Є втрати з обох сторін», – йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

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    За даними Баку, з їхньої сторони вбиті двоє військових, п’ятеро поранені. «Противник зазнав втрат і відступив», – додають там.

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