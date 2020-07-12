Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними Баку, з їхньої сторони вбиті двоє військових, п’ятеро поранені

Між двома сусідніми державами спалахнули бойові дії

Згідно із повідомленням Міністерства оборони Вірменії, «військовослужбовці ЗС Азербайджану, з незрозумілих для нас причин на автомобілі УАЗ зробили спробу порушення державного кордону на Тавушської напрямку. Після попередження вірменської сторони, залишивши автомобіль УАЗ, військовослужбовці противника повернулися на свої позиції».

Після того, повідомляють у Міноборони Вірменії, азербайджанські військові «використовуючи артилерійський вогонь» намагалися захопити вірменський опорний пункт. Зазначається, що втрати зазнала лише азербайджанська сторона.

В свою чергу Азербайджан звинувачує у провокації Вірменію. «Починаючи з полудня 12 липня підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу наші позиції з артилерійських установок. Є втрати з обох сторін», – йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

За даними Баку, з їхньої сторони вбиті двоє військових, п’ятеро поранені. «Противник зазнав втрат і відступив», – додають там.

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