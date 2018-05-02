Протестуючі заблокували дорогу з Єревана до міжнародного аеропорту

Пасажири різних рейсів змушені були йти пішки

У Вірменії зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц». До акції протесту також приєдналися учні місцевої школи. Сили спецназу розташувалися на тротуарі, не перешкоджаючи діям активістів. Пасажири різних рейсів пішки з валізами в руках прямують до аеропорту. З раннього ранку



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Пасажири різних рейсів змушені були йти пішки

У Вірменії зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

До акції протесту також приєдналися учні місцевої школи.

Сили спецназу розташувалися на тротуарі, не перешкоджаючи діям активістів.

Пасажири різних рейсів пішки з валізами в руках прямують до аеропорту.

З раннього ранку в Єревані перекриті ряд доріг, а також автотрас у Вірменії.

У вівторок, 1 травня, лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

За його словами, депутати правлячої Республіканської партії сподівалися, що після їх рішення проголосувати проти його кандидатури на пост прем'єра почнуться зіткнення. «Вони хотіли спровокувати нас. Але не вийшло. Це мирний рух. Заявляю, що переговори з ними можуть бути проведені виключно з одного питання - про політичний похорон Республіканської партії», - сказав Пашинян.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Нагадаємо, Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.

Джерело: Інтерфакс-Україна