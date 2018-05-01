Пашинян буде знову висуватися на пост прем'єра Вірменії

Наступне засідання вірменського парламенту відбудеться 8 травня

Лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту 8 травня. Про це повідомив «Тасс» офіційний представник Пашиняна Тигран Авінян. «Так, однозначно (висуватиметься, - ред), - сказав він. Також Пашинян до нового засідання парламенту не



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Лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян

Наступне засідання вірменського парламенту відбудеться 8 травня

Лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту 8 травня.

Про це повідомив «Тасс» офіційний представник Пашиняна Тигран Авінян.

«Так, однозначно (висуватиметься, - ред), - сказав він.

Також Пашинян до нового засідання парламенту не має наміру враховувати висловлені правлячою Республіканською партією Вірменії побажання, повідомив Авінян.

«Я думаю, єдине джерело побажань - це народ Вірменії, - сказав він, відповідаючи на питання, чи має намір Пашинян якось коригувати свою програму з урахуванням заяв республіканців. - Будемо слухати тільки те, що буде вимагати від нас народ. Це та легітимна сила, яка може вимагати. Республіканська партія - це не той суб'єкт».

Ввечері 1 травня лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги, а також аеропорт Єревана. Це сталося відразу після того, як парламент Вірменії проголосував проти його кандидатури на пост прем'єр-міністра.

Напередодні Нікол Пашинян став єдиним кандидатом, якого висунули на пост прем’єр-міністра країни.

Парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.