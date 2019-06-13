Проти колишнього голови Конституційного суду Шевчука відкрили кримінальну справу



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Станіслава Шевчука у травні звільнили з посади глави Конституційного суду

Ексголова КСУ незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат, йдеться у зверненні до ДБР

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу відносно колишнього голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речниці відомства Анжеліки Іванової.

«Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного Суду», - сказала Іванова.

Речниця ДБР зазначила, що справа була порушена після звернення народного депутата, у якому йшлося, що ексголова КСУ незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Наразі слідчі перевіряють дії колишнього голови КСУ на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Нагадаємо, 14 травня судді Конституційного суду на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків Постійної комісії з питань регламенту та етики. Шевчука звинуватили у виданні незаконних розпоряджень, політизації діяльності суду, ігноруванні ним прав суддів.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів.

Звільнений голова Конституційного суду Станіслав Шевчук заявив, що ситуація з його звільненням - це рейдерське захоплення.