Протягом доби на Донбасі зафіксовано пʼять порушень режиму тиші

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Українські позиції обстрілювали з гранатометів, проросійські найманці використовують снайперів

Протягом суботи, 27 лютого, російські найманці на Донбасі пʼять разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, за даними пресцентру Операції обʼєднаних сил, в передмісті Мар'їнки українських військовослужбовців обстрілювали ворожі снайпери.

Поблизу населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне в районі Донецька окупаційні війська відкривали вогонь по українських військових зі стрілецької зброї, а позиції Об'єднаних сил біля Пищевика потрапили під обстріл з ручного протитанкового гранатомета.

Також мають місце випадки блокування КПВВ з боку ОРДЛО. Патруль СММ ОБСЄ, обстежуючи район поблизу КПВВ «Щастя» та «Золоте» відзначив, що відповідні блокпости збройних формувань були закритими для проходу громадян.

Як повідомлялося раніше, поруч з Луганським в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» український військовий підірвався на протипіхотній осколковій міні ПОМ-2. Воїна госпіталізували, а на місці працює робоча група військової служби правопорядку, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Також стало відомо, що протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, в тому числі – із забороненого озброєння.