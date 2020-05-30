Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі



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Спостерігачі не змогли визначити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню

У результаті вибуху співробітники місії ОБСЄ не постраждали

Патруль місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) потрапив під обстріл на непідконтрольній території поблизу селища Молодіжного в Луганській області. Про це йдеться у повідомленні Моніторингової місії ОБСЄ.

Так, 29 травня патруль Місії у складі п’яти співробітників на двох автомобілях перебував на блокпості збройних формувань на відстані близько 1,7 км на південний захід від Молодіжного (непідконтрольний урядові, 63 км на захід від Луганська).

Згодом один із членів патруля Місії вийшов з автомобіля. Зазначається, що він спілкувався з членами збройних формувань стосовно пропуску через блокпост, який було заблоковано саморобним загородженням.

Через деякий час, приблизно о 13:37, прогримів вибух невизначеного походження на відстані приблизно 100 метрів. Член патруля ззовні відчув ударну хвилю у той час, коли члени збройних формувань біля блокпоста сховалися в укритті.

Після цього член НЗФ прибрав загородження, а патруль СММ залишив цей район і повернувся до своєї бази в непідконтрольному урядові Луганську.

За попередньою інформацією, спостерігачі не змогли визначити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню.

Нагадаємо, російські окупаційні сили проводять відновлення колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петрівського. СММ ОБСЄ зафіксувала в цьому районі земляні та будівельні роботи.

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