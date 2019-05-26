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    Пряме авіасполучення Київ – острів Хайнань запрацює з 4 червня

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    Пряме авіасполучення Київ – острів Хайнань запрацює з 4 червня

    Прямі рейси виконуватимуться щовівторка

    У літньому сезоні 2019 року авіакомпанія МАУ знову буде виконувати польоти до Саньї (о. Хайнань, Китайська Народна Республіка).

    Про це повідомила прес-служба МАУ.

    Прямі рейси виконуватимуться щовівторка, починаючи з 4 червня, на літаках Boeing-767-300 з двома класами обслуговування: Бізнес та Економ.

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    У компанії також повідомили, що реалізувати квитки на рейси до Саньї та бронювати туристичні послуги буде партнер МАУ — туроператор «Компас-Україна».

    Нагадаємо, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» запускає прямий рейс Київ — Ізмір (Туреччина) з 15 червня.

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