Пряме авіасполучення Київ – острів Хайнань запрацює з 4 червня



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Прямі рейси виконуватимуться щовівторка

У літньому сезоні 2019 року авіакомпанія МАУ знову буде виконувати польоти до Саньї (о. Хайнань, Китайська Народна Республіка).

Про це повідомила прес-служба МАУ.

Прямі рейси виконуватимуться щовівторка, починаючи з 4 червня, на літаках Boeing-767-300 з двома класами обслуговування: Бізнес та Економ.

У компанії також повідомили, що реалізувати квитки на рейси до Саньї та бронювати туристичні послуги буде партнер МАУ — туроператор «Компас-Україна».

Нагадаємо, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» запускає прямий рейс Київ — Ізмір (Туреччина) з 15 червня.