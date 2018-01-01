Путін екстрено зібрав Радбез РФ через український закон щодо Донбасу

Москва не згодна з формулюванням Києва, який покладає відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, на РФ

Президент Росії Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ прийняття Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу. «У контексті України обмінялися думками в зв'язку з прийнятим нещодавно новим законом щодо Донбасу, зазначивши, що, безумовно, цей закон може найнегативнішим чином вплинути на перспективи



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Засідання Радбезу РФ

Москва не згодна з формулюванням Києва, який покладає відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, на РФ

Президент Росії Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ прийняття Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу.

«У контексті України обмінялися думками в зв'язку з прийнятим нещодавно новим законом щодо Донбасу, зазначивши, що, безумовно, цей закон може найнегативнішим чином вплинути на перспективи внутрішньоукраїнського врегулювання», - заявив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, «в цьому контексті було наголошено на безальтернативності мінських угод і нормандського формату».

Пєсков також додав, що Москва не згодна з формулюванням Києва, який покладає відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, на РФ, так як «не є стороною конфлікту».

«Росія не згодна з самою постановкою питання таким чином, бо це суперечить самому духу і букві мінських домовленостей, - пояснив він. - Росія не є учасницею і стороною цього конфлікту. Про це йдеться в мінських домовленостях, і під мінськими домовленостями стоїть підпис президента України Порошенка».

Пєсков запевнив, що Росія буде «зберігати свою прихильність букві і духу мінських домовленостей разом з іншими країнами-гарантами - Францією і Німеччиною». «Ми, як і раніше, виступаємо за імплементацію мінських домовленостей для досягнення врегулювання цієї української кризи, але шкодуємо, що подібні кроки, як ухвалення цього закону, лише віддаляють нас від первісної мети», - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни

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Джерело: ТАСС