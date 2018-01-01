«Це підготовка до нової війни»: Москва відреагувала на закон про реінтеграцію Донбасу

У МЗС РФ переконані, що Україна хоче вирішити ситуацію на Донбасі силовим шляхом

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни. Про це йдеться в поширеному в четвер коментарі МЗС РФ з приводу голосування у Раді. У російському зовнішньополітичному відомстві переконані, що головна націленість закону –



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У МЗС РФ переконані, що Україна хоче вирішити ситуацію на Донбасі силовим шляхом

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни. Про це йдеться в поширеному в четвер коментарі МЗС РФ з приводу голосування у Раді.

У російському зовнішньополітичному відомстві переконані, що головна націленість закону – «законодавчо підтвердити лінію Києва на рішення проблеми Донбасу силовим шляхом».

«Зокрема, оголошено про переформатування так званої антитерористичної операції у військову і передачу її управління військовим, яким будуть підпорядковані всі інші силовики», - зазначили у МЗС РФ.

«По суті, Порошенко отримує необмежені, близькі до диктаторських, повноваження на придушення інакомислення і невдоволення. Інакше як підготовкою до нової війни це назвати не можна», - підкреслюється в коментарі.

На думку МЗС РФ, «результат нинішнього українського законотворчості повністю суперечить Мінським угодам, які є загальновизнаною і безальтернативною основою врегулювання конфлікту на Україні». «Ні про яку реінтеграції мова не йде. Навпаки, все робиться для того, щоб ще більше розколоти Україна і відштовхнути від себе громадян, які проживають на Донбасі», - йдеться в коментарі.

У МЗС РФ не обійшли увагою визнання Росії агресором. «Фактично Київ намагається зняти з себе всю відповідальність за ті руйнування і страждання, які приносять народу бездумні дії влади України, і перекласти вину на Росію», - йдеться в коментарі міністерства.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

Як повідомлялося, у четвер у Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими.

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