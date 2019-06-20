Путін назвав президентство Зеленського трагедією



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Путін висловив незадоволення Зеленським

Президент РФ поскаржився, що наразі обстріли з боку Збройних Сил України на Донбасі збільшуються, а «обіцяно було зменшення»

Глава країни-агресора Володимир Путін незадоволений діями Володимира Зеленського на посаді президента України. Про це він сказав під час «Прямої лінії», що транслюється низкою російських каналів.

«Талановита людина, я пам’ятаю його виступи на КВНі у 2000х. Але те, що ми бачимо зараз, - це не комедія, а трагедія. Якщо він вже став главою держави, треба проблеми вирішувати. А зараз що відбувається? У Парижі він заявив, що не збирається розмовляти з сепаратистами – керівництвом «Л/ДНР» - як тоді вирішувати проблеми?», - бідкався Путін.

Президент РФ також поскаржився, що наразі обстріли з боку Збройних Сил України на Донбасі збільшуються, а «обіцяно було зменшення».

«Посилюється блокада, не відновлюються господарські стосунки між Україною та «Л/ДНР»… Для вирішення проблеми потрібна політична воля з боку українського керівництва», - додав Путін.

Як повідомлялось, під час «Прямої лінії» Путін також продовжував наполягати, що західні санкції йдуть РФ лише на користь, а також не втомлювався повторювати, що РФ не окупувала Донбас. Путін також розказав про проблеми, які Медведчук бере близько до серця.

Крім того, під час традиційної щорічної «Прямої лінії» з Путіним, під час якої росіяни могли поставити свої запитання, серед іншого, через смс-повідомлення, на екранах з’явилися кілька дуже провокативних і некомпліментарних запитань та реплік.