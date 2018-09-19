Путін поговорив з Меркель про Сирію та Донбас



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За словами Путіна, він стурбований «ситуацією, що склалася в результаті вбивства глави «ДНР» Олександра Захарченка»

З ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель.

Про це 19 вересня повідомила прес-служба Кремля.

«Обговорювалася проблематика сирійського врегулювання. Президент Росії поінформував про російсько-турецькі домовленості щодо стабілізації в зоні деескалації Ідліб, досягнуті на переговорах з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Сочі 17 вересня», - говориться у повідомленні.

Також зазначається, що стосовно українського питання Путін «висловив стурбованість ситуацією, що склалася в результаті вбивства глави «ДНР» Олександра Захарченка», та була «акцентована необхідність повного виконання мінського Комплексу заходів 2015 року, включаючи законодавче закріплення Києвом особливого статусу регіону».

Нагадаємо, 18 серпня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.