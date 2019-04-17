Путін призначив нового куратора ОРДЛО



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У вересні 2013 року Сурков став помічником Путіна і куратором «українського напрямку» в Кремлі

Інформації про особу Філатова у вільному доступі практично немає

Володимир Путін відправив у відставку главу управління президента РФ щодо прикордонної співпраці Олега Говоруна.

Про це йдеться в опублікованому указі.

У тому самому документі Путін призначив на цю посаду Олексія Філатова.

За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.

Інформації про особу Філатова у вільному доступі практично немає. Відомо, що до нинішнього призначення він кілька років обіймав посаду головного радника управління АП РФ по соціально-економічному співробітництву з країнами СНД, «республікою» Абхазія і «республікою» Південна Осетія. В окупованій Південній Осетії радник Філатов курирував зв'язки Кремля з місцевою владою, останні президентські вибори в 2017 році і гуманітарні аспекти. Також супроводжував Суркова під час його візитів.

До Філатова «роботу з Донбасом» в Кремлі курирував заступник Говоруна Максим Поляков. Іншим заступником Говоруна, за словами джерел росЗМІ, близьких до Кремля, є Денис Травін (курирує економічні питання взаємодії з також окупованими Росією Абхазією і Південною Осетією). Начальник департаменту Володимир Владіміров займається політичними питаннями в тих же квазі-республіках.

Олег Говорун, що залишає управління, вважається давнім соратником помічника Путіна Владислава Суркова, вони знайомі з 1990-х років. «Свого часу Говорун, коли тільки приїхав в Москву, влаштувався простим офіціантом в ресторан «Золоте кільце», що навпроти МЗС РФ. Тоді ще молодий менеджер «Менатеп» Сурков якимось чином його помітив на одній з презентацій в «Кільці», - говорив один з колишніх колег Говоруна в розмові з «Известиями» в 2012 році. - Сурков побачив в офіціанті організаторські здібності».

У вересні 2013 року Сурков став помічником Путіна і куратором «українського напрямку» в Кремлі. Через місяць Говоруна призначили начальником управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з державами СНД, окупованими Абхазією і Південною Осетією.

Джерело росЗМІ також уточнило, що Говорун покинув посаду «за сімейними обставинами». Говорун хотів піти ще в минулому році, пишуть ЗМІ, близькі до Кремля.

2 жовтня 2018 року Путін підписав указ про перетворення «управління президента з соціально-економічного співробітництва з державами - учасниками СНД, Абхазією і Південною Осетією» в «управління по прикордонному співробітництву».

В результаті реформи всі співробітники управління, в якому працювало кілька десятків людей, були повідомлені про виведення за штат, близько половини були повідомлені про необхідність шукати нову роботу.

Штат управління знизився до десяти чоловік. Директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков заявляв, що реорганізація управління відбулася з ініціативи Суркова. Він називав три причини реформи управління: включення в поняття «транскордонне співробітництво» роботи, пов'язаної з геополітичними амбіціями Росії, в тому числі і за межами СНД, «рутинізацію» мінського процесу і «держбудівництва» на окупованих територіях Донеччини і Луганщини та «скорочення довгої назви управління». Чеснаков також спростовував наявність проблем в управлінні, а скорочення частини працівників пов'язував з тим, що «їх на цьому напрямку більше, ніж потрібно на даному етапі».