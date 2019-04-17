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    Економіка та фінанси

    У Кремлі заявили про підготовку зустрічі Путіна з Кім Чен Ином

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    Місце і час зустрічі поки не встановлені - У Кремлі заявили про підготовку зустрічі Путіна з Кім Чен Ином
    Місце і час зустрічі поки не встановлені

    Зараз ведеться активна підготовка до зустрічі, - ЗМІ

    У РФ заявляють, що зустріч Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина може пройти в будь-якому місті. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Зазначається, що помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив зараз ведеться «активна підготовка».

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    «Вона (зустріч, - ред.) може відбутися у будь-якому місці, підготовка ведеться активна», - сказав помічник, відповідаючи на питання, чи може зустріч пройти у Владивостоці.

    Ушаков додав, що поки не може нічого сказати про строки проведення зустрічі. За його словами, Росія робила різні пропозиції Північній Кореї щодо питання місця переговорів.

    Нагадаємо, Yonhap з посиланням на джерела повідомляло, що глава КНДР може зустрітися з президентом РФ у Владивостоці в кінці квітня. Співрозмовники видання розповіли, що Путін приїде до Владивостока напередодні візиту в Пекін 26-27 квітня, де заплановано його участь у форумі «Один пояс, один шлях».

    Як повідомлялося раніше, в жовтні 2018 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Кім Чен Ин незабаром прибуде в РФ.

    Додамо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.

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