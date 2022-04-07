Путін прорахувався. Парламент Фінляндії розгляне рішення про вступ до НАТО: названа дата

На тлі війни в Україні нейтральний сусід РФ дозрів до переломного рішення

Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО ще до кінця квітня 2022 року, пише фінська газета Iltalehti з посиланням на свої джерела.

Через тиждень, 14 квітня, уряд Фінляндії оприлюднить додаток до своєї доповіді про зовнішню політику та національну безпеку, після чого розпочнеться обговорення цього документа у парламентських комітетах. Джерела Iltalehti припускають, що ця програма згадує заявку на вступ країни до НАТО.

За їхніми словами, президент Фінляндії Саулі Ніїністе разом із прем'єр-міністром Санною Марін зустрінуться з лідерами парламентських фракцій і офіційно заявлять про підтримку парламентом ідеї приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Джерела газети вважають, що рішення буде ухвалено найближчим часом – до кінця квітня, і заявку подадуть одразу ж за спрощеною процедурою.

Для вступу до НАТО необхідно отримати запрошення, каже стаття 10 Північноатлантичного договору, укладеного у Вашингтоні у квітні 1949 року.

«Процес вступу починається з того, що країна-кандидат повідомляє НАТО про свій намір вступити до альянсу, після чого НАТО запрошує країну-кандидата приєднатися. Усі чинні члени НАТО повинні ратифікувати протокол про приєднання країни-заявника відповідно до їхніх національних процедур та здати документи про ратифікацію на зберігання уряду США», – пояснили у фінському міністерстві закордонних справ.

Кілька днів тому Санна Марін заявила про те, що Фінляндія зіткнеться з серйозними наслідками і при вступі до НАТО, і при відмові від цього сценарію. За її словами, влада країни має «ретельно, але швидко» зважити всі варіанти і ухвалити остаточне рішення. Вона висловила впевненість у тому, що в обговоренні мають взяти участь усі центральні державні інституції.

«Росія не той сусід, яким ми її вважали», – підсумувала глава фінського уряду.

За даними опитування, проведеного компанією Taloustutkimus у Фінляндії у січні 2022 року, 30% жителів країни схвалювали ідею вступу до НАТО. Наприкінці лютого частка респондентів, які займають цю позицію, досягла 53%, а до середини березня – 62%. Для порівняння: у 2017 році за членство в альянсі виступали лише 22% фінів.

Президент Фінляндії ще порівняно недавно заявляв, що вступ до НАТО є альтернативою – зміцнення військової співпраці зі США та Швецією. При цьому, за його словами, країна повністю відповідає вимогам членства в Північноатлантичному альянсі.

Як раніше повідомлялося, Північноатлантичний альянс здатний дуже швидко прийняти Фінляндію та Швецію після того, як ці країни подадуть заявки на членство у НАТО.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Сполучені Штати будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.