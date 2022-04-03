НАТО готове «дуже швидко» прийняти Швецію з Фінляндією

Готовність втупити до альянсу виросла на тлі російської агресії в Україні

Північноатлантичний альянс здатний дуже швидко прийняти Фінляндію та Швецію після того, як ці країни подадуть заявки на членство у НАТО. Про це у ефірі телеканалу CNN заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

«Ми ведемо гарний діалог із політичними лідерами Фінляндії... та зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити»,— заявив він.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом «принципи та процедури» прийняття до Альянсу нових членів.

Схожої позиції дотримуються і в Швеції. Прем'єр-міністр цієї країни Магдалена Андерссон, яка ще на початку березня заявляла про непринятність вступу до НАТО, тепер стверджує, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило безпекову ситуацію у Європі, внаслідок чого членство у НАТО стало цілком прийнятним для Швеції.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Сполучені Штати будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.