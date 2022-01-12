США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Нуланд уточнила, що Фінляндія та Швеція стабільні і в них сформувалася усталена демократія

Сполучені Штати завжди заявляли, що будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть. Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу в Держдепартаменті.

«Ми завжди готові підтримати Фінляндію та Швецію, якщо вони захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це», – сказала Нуланд.

Вона додала, що Швецію та Фінляндію слід оцінювати за стандартами НАТО. При цьому Нуланд уточнила, що ці країни стабільні і в них сформувалася усталена демократія.

«Тому ця розмова з ними буде дещо іншою, ніж з іншими країнами, які лише переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю тощо», – уточнила представник Держдепу.