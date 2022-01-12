  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &nbsp;Вікторія Нуланд&nbsp;підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
     Вікторія Нуланд підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
    фото: ЕРА

    Нуланд уточнила, що Фінляндія та Швеція стабільні і в них сформувалася усталена демократія

    Сполучені Штати завжди заявляли, що будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть. Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу в Держдепартаменті.

    «Ми завжди готові підтримати Фінляндію та Швецію, якщо вони захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це», – сказала Нуланд.

    Вона додала, що Швецію та Фінляндію слід оцінювати за стандартами НАТО. При цьому Нуланд уточнила, що ці країни стабільні і в них сформувалася усталена демократія.

    «Тому ця розмова з ними буде дещо іншою, ніж з іншими країнами, які лише переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю тощо», – уточнила представник Держдепу.

    Теги: США НАТО демократія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО