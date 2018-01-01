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    Путін радіє, коли у світі панує нестабільність - Порошенко

    Нестабільність – це те, що Путін намагається утворити скрізь, де панує демократія, - зазначив Порошенко
    Керівництво Російської Федерації завжди радіє, якщо будь-де у світі спостерігається політична нестабільність. [READ_MORE] Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню Bild, зазначає прес-служба глави держави. «Путін радіє завжди тоді, коли десь присутні хоча б ознаки політичної нестабільності. Саме
    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка
    Петро Порошенко&nbsp;
    Фото: УНІАН
    Петро Порошенко 

    Нестабільність – це те, що Путін намагається утворити скрізь, де панує демократія, - зазначив Порошенко

    Керівництво Російської Федерації завжди радіє, якщо будь-де у світі спостерігається політична нестабільність.

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    Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню Bild, зазначає прес-служба глави держави.

    «Путін радіє завжди тоді, коли десь присутні хоча б ознаки політичної нестабільності. Саме нестабільність – це те, що він намагається утворити скрізь, де панує демократія», - зазначив Порошенко.

    У цьому контексті він підкреслив, що не лише для Європи, а й для всього світу важливо, аби у Німеччині швидше з’явився уряд.

    «Я був дуже радий побачити чіткі формулювання щодо України у тексті коаліційної угоди. Ті, хто всередині СДПН, наразі обговорює питання членства в цій коаліції, не повинні забувати про важливу роль Німеччини у світі», - додав президент.

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