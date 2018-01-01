Кращий «іхтамнєт» - мертвий «іхтамнєт». Немає людини - немає свідка в Гаазі

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«Рыбки с Дерипасками ещё нарожают», — пошло подумала, читая Фейгина и Гиркина о подсчёте жареных зелёных вагнеровцев в Сирии.

Меньше недели назад в России пафосно хоронили летчика Романа Филиппова. Его Шойгу на аэродроме целовал. Героя России посмертно вручили. В Воронеже 30 тысяч некрофилов попрощались с парнем, чья судьба и сомнительная карьера пример для подражания многих русских самцов.

«Вагнеровцев» обычно хоронят очень тихо. Если довозят, конечно, цинковые гробы с огромной задержкой. С чёрными табличками со старославянскими шрифтами и скромными гвоздиками на рыхлой земле. Иногда втихую предлагают семье деньги, как компенсацию, за молчание и эволюцию любимого сына и мужа в 404.

Следующий месяц будет очень интересно почитать региональную прессу России. За блинами, 8 марта, и воспеванием Путина накануне чисто символических выборов можно будет почитать некрологи о прекрасном спортсмене, товарище, возлюбленном, который из-за тяжелой экономической ситуации в Зажопинске поехал отрабатывать кредиты в Сирию.

Есть бонусы и лично для Путина. Лучший «ихтамнет» — мертвый «ихтамнет». Нет человека — нет свидетеля в Гааге.