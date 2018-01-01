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    Порошенко назвав головну проблему України

    За словами Порошенка, Київ планує працювати із західними спецслужбами для повернення в Україну незаконно вивезених коштів
    Головною проблемою України досі залишається корупція. Про це в інтерв'ю австрійському виданню Profil заявив президент України Петро Порошенко. «Корупція завжди була і залишається головною проблемою України», - зазначив глава держави. Він додав, що саме з цієї причини він закликав створити у 2018 році незалежний
    • Сьогодні, 07:04
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Фото: Главком
    Петро Порошенко

    За словами Порошенка, Київ планує працювати із західними спецслужбами для повернення в Україну незаконно вивезених коштів

    Головною проблемою України досі залишається корупція. Про це в інтерв'ю австрійському виданню Profil заявив президент України Петро Порошенко.

    «Корупція завжди була і залишається головною проблемою України», - зазначив глава держави. Він додав, що саме з цієї причини він закликав створити у 2018 році незалежний Антикорупційний суд.

    За словами Порошенка, Київ планує працювати із західними спецслужбами для повернення в країну коштів, незаконно вивезених олігархами і чиновниками.

    Український лідер також згадав про основні пріоритети країни. Він підкреслив, що найважливіше для Києва - вступити в лави НАТО і ЄС.

    Раніше Порошенко прокоментував свій візит в Австрію, заявивши, що Україні гарантована вся необхідна підтримка.

    Як повідомляв «Главком», 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.

    Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері також відвідали Віденський бал.

    Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

    Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу

    Посол України в Австрії Олександр Щерба оприлюднив маловідомі подробиці причин візиту президента України Петра Порошенка на Віденський бал.

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