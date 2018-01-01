Порошенко назвав головну проблему України

За словами Порошенка, Київ планує працювати із західними спецслужбами для повернення в Україну незаконно вивезених коштів

Головною проблемою України досі залишається корупція. Про це в інтерв'ю австрійському виданню Profil заявив президент України Петро Порошенко. «Корупція завжди була і залишається головною проблемою України», - зазначив глава держави. Він додав, що саме з цієї причини він закликав створити у 2018 році незалежний



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Фото: Главком Петро Порошенко

За словами Порошенка, Київ планує працювати із західними спецслужбами для повернення в Україну незаконно вивезених коштів

Головною проблемою України досі залишається корупція. Про це в інтерв'ю австрійському виданню Profil заявив президент України Петро Порошенко.

«Корупція завжди була і залишається головною проблемою України», - зазначив глава держави. Він додав, що саме з цієї причини він закликав створити у 2018 році незалежний Антикорупційний суд.

За словами Порошенка, Київ планує працювати із західними спецслужбами для повернення в країну коштів, незаконно вивезених олігархами і чиновниками.

Український лідер також згадав про основні пріоритети країни. Він підкреслив, що найважливіше для Києва - вступити в лави НАТО і ЄС.

Раніше Порошенко прокоментував свій візит в Австрію, заявивши, що Україні гарантована вся необхідна підтримка.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.

Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері також відвідали Віденський бал.

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу.

Посол України в Австрії Олександр Щерба оприлюднив маловідомі подробиці причин візиту президента України Петра Порошенка на Віденський бал.