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    П’яний підліток записав на відео, як він бажає «смерті Україні». Його чекає 15 діб арешту

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    Полісмени викликали підлітків до відділення поліції разом із батьками - П’яний підліток записав на відео, як він бажає «смерті Україні». Його чекає 15 діб арешту
    Полісмени викликали підлітків до відділення поліції разом із батьками
    Фото: Нацполіція

    Інцидент стався 3 квітня в селі Нова Водолага

    У Харківській області в селі Нова Водолага 17-річний місцевий житель побажав смерті Україні біля пам’ятника Незалежності. Правоохоронці його затримали. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Харківської області.

    Кілька днів тому в Мережі з'явилося відео, на якому підліток висловлювався нецензурною лексикою, був в нетверезому стані, а в кінці - побажав смерті Україні.

    Увага! У відео присутня нецензурна лексика:

    Поліції вдалося з'ясувати, що інцидент стався 3 квітня в селі Нова Водолага. Приблизно о 23:00 на території парку Ювілейний двоє 17-річних підлітків в нетверезому стані вирішили записати відео біля пам'ятника Незалежності України.

    Правоохоронці затримали підозрюваних. Їх доставили у відділення поліції разом з батьками. Підліткам загрожує штраф до 85 гривень за розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях. Що стосується героя відео, то йому загрожує до 15 діб арешту.

    Теги: діти арешт штраф Харківщина алкогольне сп'яніння поліція
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