П’яний підліток записав на відео, як він бажає «смерті Україні». Його чекає 15 діб арешту

Інцидент стався 3 квітня в селі Нова Водолага

У Харківській області в селі Нова Водолага 17-річний місцевий житель побажав смерті Україні біля пам’ятника Незалежності. Правоохоронці його затримали. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Харківської області.

Кілька днів тому в Мережі з'явилося відео, на якому підліток висловлювався нецензурною лексикою, був в нетверезому стані, а в кінці - побажав смерті Україні.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика:

Поліції вдалося з'ясувати, що інцидент стався 3 квітня в селі Нова Водолага. Приблизно о 23:00 на території парку Ювілейний двоє 17-річних підлітків в нетверезому стані вирішили записати відео біля пам'ятника Незалежності України.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Їх доставили у відділення поліції разом з батьками. Підліткам загрожує штраф до 85 гривень за розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях. Що стосується героя відео, то йому загрожує до 15 діб арешту.