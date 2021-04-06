На Харківщині очікують зміни прокурора області в інтересах глави ОДА і «сірого кардинала», – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, новим прокурором Харківщини можуть призначити Станіслава Муратова

Новим головним прокурором Харківської області може бути призначений нинішній заступник обласного прокурора Станіслав Муратов. Його зараз просувають губернатор Айна Тимчук та Вадим Слюсарев, якого ЗМІ називають «сірим кардиналом» Харківщини.

Про це йдеться в матеріалі «У Харківщини може з'явитися новий головний прокурор: хто просуває на підвищення Муратова», опублікованому на сайті comments.ua.

Видання повідомляє, що до просування Муратова можуть бути причетні відразу двоє впливових в регіоні людей – глава області Айна Тимчук і місцевий «сірий кардинал» Вадим Слюсарев.

«За словами джерел, ймовірне спільне просування Муратова Слюсаревим і Тимчук – це не змова, а певний збіг бачення ситуації з кадрами в області. Муратов, за даними джерел, з огляду на його багаторічний стаж роботи в системі прокуратури, ймовірно пообіцяв Слюсареву підтримку в області. Що ж стосується Тимчук, то джерела повідомляють, що може бути домовленість з Венедиктовою. Джерела відзначають, що останню цілком може влаштовувати підвищення Муратова, оскільки той є кумом її радника (Євгенія Устименка, – ред.)», – йдеться в статті.

Видання також нагадує, що Вадим Слюсарев довго працював в системі прикордонного контролю, а в масштабі країни «став відомий під час президентських виборів 2019 року. За даними Радіо Свобода, він був «тіньовим куратором «штабу кандидата в Президенти Володимира Зеленського в Харківській області». У ЗМІ припускають, що ту ж функцію він виконував і на парламентських виборах, що відбулися після президентських. Звернувши увагу на Слюсарева, який на момент тих виборів був бізнесменом, ЗМІ нагадували, що за часів президентства Януковича Слюсарев зробив стрімку кар'єру, в митній службі, переїхавши з Харкова до Києва і отримавши звання генерал-майора». Журналісти відзначають зв'язок Слюсарева з сином ексгенпрокурора Віктора Пшонки Артемом Пшонкою, у якого він був помічником. Після Революції Гідності Слюсарев перекваліфікувався в бізнесмени.

Також журналісти зазначають, що Муратов, «дуже щільно вріс корінням в правоохоронну систему Харківщини. Його дружина Світлана Муратова обіймає посаду заступника голови Київського районного суду Харкова і з її ім'ям пов'язують кілька досить спірних судових рішень у відомих в області справах».

«Так що як мінімум щодо можливого конфлікту інтересів до сім'ї Муратових є питання. У самого прокурора Муратова, згідно з декларацією, майна не надто багато, як і повинно бути у людини, що не має відношення до бізнесу – спільна з матір'ю квартира в Харкові і особиста земельна ділянка. А ось теща Муратова виявилася більш забезпеченою жінкою. Їй, за декларацією за 2019 рік, належало кілька земельних ділянок, кілька будинків, гараж і три нежитлових приміщення. Також є три недешевих автомобіля. Згідно з декларацією за 2020 рік, все майно, записане на тещу, зараз переоформляється на дружину Муратова за процедурою вступу у спадок», – йдеться в статті.