На Харківщині чоловік з ножем напав на людей, є постраждалі

Нападника затримали

У Краснограді в Харківській області на автовокзалі чоловік напав з ножем на людей, повідомляє пресслужба Головного управляння Національної поліції України в Харківській області.

В результаті інциденту постраждали чотири людини,

В поліції розповіли, що компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу. Між ними стався конфлікт, під час якого чоловік дістав з карману ніж та почав наносити удари знайомим.

Чоловік, який наніс громадянам тілесні ушкодження, спершу зник з місця пригоди. В результаті постраждали четверо осіб віком від 26 до 44 років.

За даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нападника вдалось затримати.

6 квітня пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Костянтинівка». Поліція Харківщини оперативно затримала двох зловмисників, які вчинили стрілянину. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Раніше на Одещині поліція затримала 62-річного жителя Болграда, який вчора вистрілив з пневматичної гвинтівки на території свого домоволодіння і поранив перехожого.

Тим часом, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою. Близько 5:00 до поліції звернулась вінничанка і розповіла, що родич, з яким вона проживає в приватному будинку, погрожує підірвати її разом з будинком. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.