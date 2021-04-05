  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Дубаї затримали 11 українок, які голяка знімались на балконі хмарочосу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дівчатам загрожує звинувачення у публічній розпусті - У Дубаї затримали 11 українок, які голяка знімались на балконі хмарочосу
    Дівчатам загрожує звинувачення у публічній розпусті

    «Така неприйнятна поведінка не відображає цінностей та етики еміратського суспільства», – йдеться у повідомленні поліції

    Поліція Дубая 3 квітня затримала групу людей за знімання відео, у якому оголені жінки позували на балконі багатоповерхівки. Серед затриманих – 11 громадянок України. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

    «3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв’язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих – одинадцять громадянок України. Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування усіх обставин цієї справи», – повідомив Ніколенко.

    За його словами, 6 квітня український консул має відвідати затриманих.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    У Дубаї затримали 11 українок, які голяка знімались на балконі хмарочосу

    Як повідомила поліція Дубая, відео, на якому зображено близько 20 жінок, які позували оголеними на балконі хмарочоса, з'явилося в мережі у суботу 3 квітня. Після цього поліція заявила, що затримала «групу людей, які знялися в непристойному відео». Їм загрожує звинувачення у публічній розпусті.

    «Така неприйнятна поведінка не відображає цінностей та етики еміратського суспільства», – йдеться у повідомленні поліції.

    Також серед затриманих голих дівчат було вісім росіянок, повідомили в генконсульстві Росії. Затриманим дівчатам загрожує до шести місяців позбавлення волі, організатору зйомки - до 1,5 року.

    В Об'єднаних Арабських Еміратах за порушення закону про публічну порядність, тобто за «непристойну поведінку», загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до шести місяців і штраф в розмірі 5 000 дирхамів (37,8 тис. грн – ред.).

    Окрім цього, обмін порнографічними матеріалами також карається в'язницею та штрафом у 500 тис. дирхамів (3,7 млн грн — ред.).

    Теги: штраф українці мусульмани ОАЕ поліція жінка секс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies