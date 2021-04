У Дубаї затримали 11 українок, які голяка знімались на балконі хмарочосу

Поліція Дубая 3 квітня затримала групу людей за знімання відео, у якому оголені жінки позували на балконі багатоповерхівки. Серед затриманих – 11 громадянок України. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв’язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих – одинадцять громадянок України. Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування усіх обставин цієї справи», – повідомив Ніколенко.

За його словами, 6 квітня український консул має відвідати затриманих.

Як повідомила поліція Дубая, відео, на якому зображено близько 20 жінок, які позували оголеними на балконі хмарочоса, з'явилося в мережі у суботу 3 квітня. Після цього поліція заявила, що затримала «групу людей, які знялися в непристойному відео». Їм загрожує звинувачення у публічній розпусті.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB