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    Рабінович: Для перемоги над корупцією потрібно заборонити офшори і провести перепис населення

    Україна зайняла 131 місце з 136 в індексі корупції за даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency International
    Україна - багата країна, якій заважають розвиватися корупціонери при владі, які лише імітують реальну боротьбу з корупцією. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович. «Я багато разів говорив, що у цього уряду
    • Сьогодні, 14:07
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    Вадим Рабінович
    Вадим Рабінович

    Україна зайняла 131 місце з 136 в індексі корупції за даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency International

    Україна - багата країна, якій заважають розвиватися корупціонери при владі, які лише імітують реальну боротьбу з корупцією. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

    «Я багато разів говорив, що у цього уряду немає і не буде ніяких результатів боротьби з корупцією. Тепер про це говорять і дані міжнародних організацій, що займаються цим питанням. Ось вам і кричущі цифри. Україна зайняла 131 місце з 136 в індексі корупції за даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency International. У спину Україні дихають такі «високорозвинені» країни, як Гватемала, Нігерія і Папуа - Нова Гвінея, що розташувалися слідом за Україною», - написав політик.

    Рабінович додав, що, за даними Всесвітнього економічного форуму, корупція є однією з головних перешкод для ведення бізнесу в Україні.

    «При цьому, за даними Всесвітнього економічного форуму, корупція є однією з головних перешкод для ведення бізнесу в Україні. У рейтингу економічного форуму вона на другому місці з 13,9 балами. Гірше, ніж корупція, розвитку бізнесу в нашій країні шкодить лише інфляція (16,3 бала). І це все при тому, що в Україні існує відразу кілька спеціальних антикорупційних органів», - констатував Рабінович.

    На думку парламентарія, крім усього іншого, це може говорити про небажання уряду боротися з корупцією, особливо - серед можновладців.

    Також політик вважає, що для перемоги над корупцією в країні необхідно не тільки заборонити офшори, а й провести перепис населення, а також навести порядок в основних галузях економіки.

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