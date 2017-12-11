Рабінович: Для перемоги над корупцією потрібно заборонити офшори і провести перепис населення

Україна зайняла 131 місце з 136 в індексі корупції за даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency International

Україна - багата країна, якій заважають розвиватися корупціонери при владі, які лише імітують реальну боротьбу з корупцією. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович. «Я багато разів говорив, що у цього уряду



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Вадим Рабінович

Україна зайняла 131 місце з 136 в індексі корупції за даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency International

Україна - багата країна, якій заважають розвиватися корупціонери при владі, які лише імітують реальну боротьбу з корупцією. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Я багато разів говорив, що у цього уряду немає і не буде ніяких результатів боротьби з корупцією. Тепер про це говорять і дані міжнародних організацій, що займаються цим питанням. Ось вам і кричущі цифри. Україна зайняла 131 місце з 136 в індексі корупції за даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency International. У спину Україні дихають такі «високорозвинені» країни, як Гватемала, Нігерія і Папуа - Нова Гвінея, що розташувалися слідом за Україною», - написав політик.

Рабінович додав, що, за даними Всесвітнього економічного форуму, корупція є однією з головних перешкод для ведення бізнесу в Україні.

«При цьому, за даними Всесвітнього економічного форуму, корупція є однією з головних перешкод для ведення бізнесу в Україні. У рейтингу економічного форуму вона на другому місці з 13,9 балами. Гірше, ніж корупція, розвитку бізнесу в нашій країні шкодить лише інфляція (16,3 бала). І це все при тому, що в Україні існує відразу кілька спеціальних антикорупційних органів», - констатував Рабінович.

На думку парламентарія, крім усього іншого, це може говорити про небажання уряду боротися з корупцією, особливо - серед можновладців.

Також політик вважає, що для перемоги над корупцією в країні необхідно не тільки заборонити офшори, а й провести перепис населення, а також навести порядок в основних галузях економіки.