Рабінович: Україна здатна показати більш стрімке економічне зростання, ніж Сінгапур

Нардеп вважає, що для процвітання України, розвитку її економіки і виходу з кризи необхідно привести до влади нові політичні сили

Україна цілком здатна зробити значний економічний стрибок, за прикладом Сінгапуру та інших азіатських економік, що швидко розвиваються, але для цього до влади повинні прийти нові політсили. Таку заяву зробив народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne. «Українці не приречені



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Вадим Рабінович

Нардеп вважає, що для процвітання України, розвитку її економіки і виходу з кризи необхідно привести до влади нові політичні сили

Україна цілком здатна зробити значний економічний стрибок, за прикладом Сінгапуру та інших азіатських економік, що швидко розвиваються, але для цього до влади повинні прийти нові політсили. Таку заяву зробив народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

«Українці не приречені на злиденне життя. Проїхавши Сінгапур, Таїланд, інші країни Азії, які ще двадцять років тому були жебраками, але потім зробили колосальний економічний стрибок, я з упевненістю можу сказати, що і у нас є всі шанси бути заможною країною. І цього реально досягти в перспективі декількох років», - заявив Рабінович.

Він пояснив, що для процвітання України, розвитку її економіки і виходу з кризи необхідно привести до влади нові політичні сили, які себе не заплямували.

«Ми повинні почати з себе. Потрібно дотримуватися двох правил: необхідно власноруч робити щось на благо Батьківщини - і на виборах віддати свій голос за справді нову політичну силу, яка себе не заплямувала. Інакше ми знову оберемо тих, хто крав раніше. Звичайно, ідеально вибрати «За життя», але це не головне, вибирайте будь-яке нове - тільки не тих, хто вже обманював, будучи при владі», - поділився своїм баченням розвитку держави Вадим Рабінович.

Як приклад усталеної корупції у вищих ешелонах української влади, лідер партії «За життя» привів нинішнє керівництво Національного банку України.

«Про заробітки Гонтаревої і Рожкової (глава НБУ Валерія Гонтарева і її заступник Катерина Рожкова, - ред.) Не знає тільки ледачий! Валерія Гонтарева зараз в «полубігах», але може собі дозволити відвідувати ресторани в центрі Києва. Її банда розкинула свої щупальця в НБУ, і тепер лише вирішується питання про нового главу Нацбанку, який стане «обкладинкою» для подальших корупційних діянь. Партія «За життя» подала до суду з приводу законності перебування на посаді Гонтаревої і вимагає її негайної відставки, тому що вона знаходиться в оплачуваній відпустці вже більше чотирьох місяців», - підкреслив парламентарій.

Проте, політик вважає, що українці мають шанс виправити ситуацію в країні, причому, його політ сила готова вже через рік після приходу до влади «вивести Україну на курс стабільного економічного зростання».

«Я вніс до Верховної Ради 92 законопроектів, кожен з яких стане фундаментом для подальшої законодавчої діяльності партії «За життя» після проходження її в парламент. Я вірю в те, що ми переможемо! У нас вже є економічна платформа, яка орієнтована на простих громадян. Ми знаємо, як знизити тарифи на газ так, щоб не нашкодити економіці країни. Пенсія в Україні не повинна бути нижче 10 000 гривень - мінімуму, на який може прожити пересічний громадянин. Нашій команді потрібен лише рік, щоб повернути ситуацію на довоєнний рівень, після цього року - тільки зростання», - підкреслив народний депутат.

На його думку, запорукою успішного розвитку країни стане викорінення корупції, а при бажанні цього можна домогтися «буквально протягом доби».

«Україна може бути лідером. П'ять-шість злодійкуватих і недалеких менеджерів при владі гальмують нашу країну, але ми їх переживемо, подолаємо труднощі і побудуємо успішну державу. Нам потрібна лише нова єдина система влади - і реальна боротьба з корупцією, яка триватиме не довше доби. Треба буде садити друзів або знайомих, як в Сінгапурі, значить, треба так і робити», - резюмував Вадим Рабінович.