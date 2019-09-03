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    Рада хоче розширити повноваження президента

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    Рада відправила до КСУ законопроєкт, який дозволить президенту призначати директора НАБУ та ДБР&nbsp; - Рада хоче розширити повноваження президента
    Рада відправила до КСУ законопроєкт, який дозволить президенту призначати директора НАБУ та ДБР 
    Фото: Цензор.нет

    Йдеться про внесення змін до Конституції, які б давали главі держави право призначати директорів НАБУ і ДБР

    Верховна Рада сьогодні направила до Конституційного Суду законопроєкт, який передбачає внесення змін до Конституції в питанні президентських повноважень.

    За конституційне розширення президентських повноважень проголосували 282 народних депутатів.

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    Зокрема, законопроєктом пропонується прописати в ст.106 Конституції України два нових підпункти:

    • президент України утворює НАБУ, призначає на посади та звільняє з посад директорів НАБУ і ДБР;
    • президент України утворює незалежні регуляторні органи, що здійснюють регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах; а також призначає їхній склад.
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    «За чинними законами України, президент має право призначати на посади і звільняти, створювати певні регуляторні органи. Але Конституція України передбачає, що президент здійснює винятково повноваження, передбачені Конституцією України. На цій підставі КСУ визнав не відповідним Конституції України закон про Національну комісію з регулювання ринків комунальних послуг та енергетики. Щоб ми не ставили під сумнів можливість створення таких органів і можливість формування їх президентом, запропоновано доповнити ст.106 цим положенням», - пояснив депутатам представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

    За його словами, чинними законами прописано, що президент має право призначати на посаду, звільняти з посади директора НАБУ і директора ДБР. Процедура виписана законом, але в ст.106 повноважень у президента призначати на такі посади немає.

    У разі, якщо КС дасть позитивний висновок, законопроєкт можуть схвалити в першому читанні. На наступній сесії він має бути ухвалений не менш ніж 300 голосами.

    Джерело: Лівий берег

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