Рада хоче розширити повноваження президента



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Рада відправила до КСУ законопроєкт, який дозволить президенту призначати директора НАБУ та ДБР Фото: Цензор.нет

Йдеться про внесення змін до Конституції, які б давали главі держави право призначати директорів НАБУ і ДБР

Верховна Рада сьогодні направила до Конституційного Суду законопроєкт, який передбачає внесення змін до Конституції в питанні президентських повноважень.

За конституційне розширення президентських повноважень проголосували 282 народних депутатів.

Зокрема, законопроєктом пропонується прописати в ст.106 Конституції України два нових підпункти:

президент України утворює НАБУ, призначає на посади та звільняє з посад директорів НАБУ і ДБР;

президент України утворює незалежні регуляторні органи, що здійснюють регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах; а також призначає їхній склад.

«За чинними законами України, президент має право призначати на посади і звільняти, створювати певні регуляторні органи. Але Конституція України передбачає, що президент здійснює винятково повноваження, передбачені Конституцією України. На цій підставі КСУ визнав не відповідним Конституції України закон про Національну комісію з регулювання ринків комунальних послуг та енергетики. Щоб ми не ставили під сумнів можливість створення таких органів і можливість формування їх президентом, запропоновано доповнити ст.106 цим положенням», - пояснив депутатам представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

За його словами, чинними законами прописано, що президент має право призначати на посаду, звільняти з посади директора НАБУ і директора ДБР. Процедура виписана законом, але в ст.106 повноважень у президента призначати на такі посади немає.

У разі, якщо КС дасть позитивний висновок, законопроєкт можуть схвалити в першому читанні. На наступній сесії він має бути ухвалений не менш ніж 300 голосами.

Джерело: Лівий берег