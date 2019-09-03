Зеленський попередив депутатів, що «це парламент, а не маліна» (відео)



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Зеленський під час виступу у Раді, 3 вересня

Президент виступив у парламенті в день голосування за скасування депутатської недоторканності

Депутати Верховної Ради на засіданні у вівторок, 3 вересня, підтримали продовження роботи сьогодні після 18 години.

За продовження пленарної роботи Верховної Ради до завершення розгляду питань порядку денного проголосували 317 нардепів.

Станом на 10:45 Верховна Рада перейшла до розгляду проекту Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (№7203).

З трибуни Верховної Ради виступив президент Володимир Зеленський. Він закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, і попередив, що «це парламент, а не маліна (притон злодіїв на жаргоні. – Ред.)».

«Вибачте, якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, він повинен нести кримінальну відповідальність», - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що в Австралії, Британії, США, Канаді, Німеччині, Австрії «в парламенті немає імунітету від кримінальних злочинів».

«Просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України», - заявив глава держави.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, відкрилася друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Як відомо, сьогодні депутати планують розглянути проект Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», №7203.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що на засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати підтримають законопроєкт № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

«Якщо я не помиляюся, було 363 народних депутати, які підтримали цей законопроєкт, і я впевнений, що вони так само, а може і більше, підтримають цю ініціативу», - сказав Разумков.

Співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко заявив, що політсила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.