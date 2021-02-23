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    Рада Європейського Союзу оновила чорний список офшорів

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    Рада Європейського Союзу оновила чорний список офшорів

    У чорному списку ЄС – 12 країн і територій

    Рада Європейського Союзу внесла зміни до переліку країн, які не дотримуються зобов’язаннь щодо податковової співпраці.

    Про це йдеться у пресрелізі за підсумками засідання Ради ЄС.

    «Список юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють з Євросоюзом з метою оподаткування, поповнився державою Домініка», – йдеться в документі.

    Уточнюється, що зі списку було виключено іншу острівну державу – Барбадос.

    Марокко, Намібія та Сент-Люсія також були виключені з документа, оскільки вони виконали всі свої зобов'язання.

    Після цього оновлення у списку юрисдикцій, які не співпрацюють, залишаються 12 країн і територій: Американське Самоа, Ангілья, Домініка, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельські острови, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США і Вануату.

    Крім того, дев'ять юрисдикцій взяли на себе зобов'язання реформувати свою податкову політику і в даний час фігурують у діючому документі ЄС (Додаток II): Австралія, Барбадос, Ботсвана, Есватіні, Ямайка, Йорданія, Мальдіви, Таїланд та Туреччина.

    Зазначається, що країни, які потрапили до переліку, матимуть більше перешкод під час розрахунку та торгівлі з країнами ЄС, зокрема до них буде застосовуватись більш жорсткий контроль. Це створить незручності як для мешканців цих країн, так і для компаній, які там зареєстровані.

    Перелік податкових юрисдикцій, які не співпрацюють у сфері оподаткування, є частиною зовнішньої стратегії ЄС, покликаної сприяти ефективному податковому управлінню у всьому світі.

    «Чорний список» ЄС створили наприкінці 2017 року. Країни до нього вносять за результатами перевірки податкового законодавства та у тому разі, якщо уряди цих країн відмовляються співпрацювати з ЄС та розкривати інформацію про своїх громадян.

    У березні 2018 року ЄС виключив із переліку офшорів Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови

    Теги: офшорний скандал ЄС США Домініка
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