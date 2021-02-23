Британія заборонила рейси літаків Boeing

Експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах моделі Boeing 777

Велика Британія заборонила усім авікомпаніям експлуатацію літаків Boeing 777 після інциденту з літаком американської компанії United Airlines, який стався в штаті Колорадо.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британський міністр транспорту Грант Шеппс повідомив, що заборона буде мати тимчасовий характер. Додають, що це не вплине на інші рейси, які прибувають на територію Великої Британії.

Авіабудівна корпорація Boeing рекомендувала призупинити польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112 на час розслідування, яке розпочали після того, як відвалилася частина двигуна в США під час польоту.

В оприлюдненій заяві відзначається, що експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах цієї моделі.

«Я доручив видати надзвичайну директиву, що вимагає почати негайні перевірки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000. Це може означати, що деякі літаки будуть вилучені з експлуатації», – заявив глава авіарегулятора Стів Діксон.

Нагадаємо, 21 лютого в американському місті Брумфілд, штат Колорадо, поблизу житлових будинків впали уламки двигуна літака авіакомпанії United Airlines.

Літак вилетів із Денвера й прямував на Гонолулу, Гаваї, але після зльоту загорівся один із двигунів. Літак, на борту якого перебував 231 пасажир та 10 членів екіпажу, вдалося посадити.

Того ж дня ще один Boeing втратив двигун у повітрі. Цього разу над Нідерландами