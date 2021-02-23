На $1,5 млн. Держдеп США оголосив конкурс проєктів на підтримку ветеранів і екоініціатив в Україні

Період реалізації проєктів розрахований на 24 місяці

США оголосили конкурс проєктів в Україні на загальну суму $1,5 млн, які будуть спрямовані на підтримку неурядових екологічних організацій та сприяння ветеранам війни на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

«Державний департамент США, Бюро демократії, прав людини і праці (DRL) оголошує відкритий конкурс для організацій, зацікавлених в подачі заявок на проєкти в Україні», –йдеться в повідомленні.

Американська сторона виділяє грант на суму $750 тисяч на підтримку екологічної активності і боротьби з корупцією в Україні.

«Метою DRL є підтримка активності екологічних громадських організацій в Україні, особливо, з огляду на корупцію на місцевому рівні. Очікувані результати повинні включати збільшення можливостей для активістів у сфері екології та їх союзників, в тому числі журналістів і юристів, виступати за політичні рішення, створювати коаліції, залучати громадськість і захищати себе від нападів», –йдеться в повідомленні.

Другий грант на $750 тисяч Держдеп США готовий виділити на сприяння громадської активності ветеранів бойових дій в Україні.

«Конфлікт на Донбасі створив тисячі ветеранів бойових дій в Україні. Багато з тих, хто повертається з конфлікту, відчувають відсутність належної підтримки і послуг», –йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в Держдепі, очікувані результати від реалізації цієї ініціативи охоплюють створення нових можливостей для ветеранів, щоб вони могли вносити конструктивний внесок у життя суспільства і в розвиток демократичних структур в Україні. Крім того, це має підвищити стійкість ветеранів до вербування войовничими радикальними групами.

Кінцевий термін подачі заявок – 21 квітня 2021 року.

Період реалізації проєктів розрахований на 24 місяці.