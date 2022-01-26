Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів

У разі прийняття законопроєкту місячна заробітна плата голови Антимонопольного комітет може становити 1 млн грн

У поправках до законопроєкту №5431 з’явились норми, які дозволять зробити заробітну плату голови Антимонопольного комітету (АМКУ) до 1 млн грн в місяць. Про це повідомила колишня народна депутатка Вікторія Пташник.

«З’явилась таблиця поправок до другого читання і там вони збільшують для себе коханих оклади ще втричі (!) в порівнянні з навіть редакцією першого читання. Так, голова АМКУ хоче отримувати гарантований посадовий оклад в 215 тис. грн. + надбавку за вислугу + ще 215 тис. грн + премія відповідно до особистого внеску (що це таке – невідомо) + допомога на оздоровлення у ще 215 тис. грн + премія на соціально-побутові потреби у ще 215 тис. грн», – підрахувала Пташник.

Варто зазначити, що за 2020 рік заробітна плата голови АМКУ Ольги Піщанської становила 656 тис. грн. Відповідні поправки зроблять її місячну заплату більшою щонайменше у 10 разів.

Як уточнюють «Наші гроші», поправки внесені народним депутатом Андрієм Пузійчуком («Батьківщина») сьогодні будуть розглянуті комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Законопроєкт 5431 був проголосований парламентом у першому читанні, та зараз буде виноситись на остаточне прийняття. У законопроєкті окрім підвищення заробітної плати керівництву АМКУ також передбачено норми, які зменшують можливості потерпілих від дій монополістів отримати відшкодування шкоди.

Як повідомляв «Главком», після мільйонних зарплат Вітренко у «Нафтогазі» перебивається «копійками» (документ).

Ще «Главком» писав, що про зарплати керівництву за грудень-2021 відзвітувала, зокрема, «Укрпошта». Члени її наглядової ради, за винятком представників держави, які є державними службовцями, отримують винагороду у сумі 165 тис. грн кожен на місяць. Голова наглядової ради отримує 20% надбавки, тобто 198 тис. грн. Крім того, додатково АТ «Укрпошта» сплачує витрати, пов’язані з виконанням обов’язків членів наглядової ради. За грудень 2021 року такі витрати склали 101 тис. грн за сумарно за всіх членів ради.

Щомісячна зарплата гендиректора Ігоря Смілянського за умовами контракту становить 836 тис. грн на місяць. «Укрпошта» відзвітувала про неї так: оклад Смілянського становить 427,5 тис. грн, а до нього додається ще низка надбавок: наприклад, за роботу в умовах режимних обмежень (державна таємниця) – 15%, тобто понад 64 тис. грн та інші.