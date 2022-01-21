Оклад листоноші в 60 разів нижче. «Укрпошта» відзвітувала про зарплату гендиректора

Державне підприємство засвітило зарплати свого топ-менеджменту

Державне акціонерне товариство «Укрпошта» оприлюднило зарплати членів Наглядової ради та гендиректора. Так, за даними підприємства, до наглядової ради «Укрпошти» входять сім членів, з яких п'ять є незалежними та ще двоє – представники держави.

«Члени наглядової ради, за винятком представників держави, які є державними службовцями, отримують винагороду, згідно з Постановою Кабінету міністрів від 04.07.2017 №668, у сумі 165 тис. грн кожен на місяць», – йдеться у повідомленні «Укрпошти». Голова наглядової ради отримує 20% надбавки, тобто 198 тис. грн.

Двоє наглядачів від держави – це Сафаров Фарід Каміл огли та Олександр Зінкін.

«Є норма закону, яка забороняє отримувати додаткову зарплату державним службовцям – окрім викладацької чи наукової діяльності. Відповідно, якщо держслужбовець поставлений у наглядову раду, він не отримує зарплати. Буває і таке, що від держави до наглядової ради держпідприємства ставлять людину, яка не є держслужбовцем – у такому випадку про її зарплату потрібно звітувати. Наприклад, Сергій Лещенко, який нині є членом наглядової ради «Укрзалізниці», – пояснив «Главкому» ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Те, що «Укрпошта» не відзвітувала про оплату праці Сафарова Фаріда Каміла огли, пояснюється просто: він працює генеральним директором Директорату цифрової інфраструктури на транспорті в Міністерстві інфраструктури. Однак з Олександром Зінкіним історія дещо неясна: на момент призначення він справді був держслужбовцем – радником ексглави уряду Олексія Гончарука, водночас, за даними «Главкома», станом на грудень минулого року людина із таким іменем і прізвищем не працює радником чинного прем’єра. Чи працює ця людина нині на держслужбі – наразі невідомо.

Крім того, додатково АТ «Укрпошта» сплачує витрати, пов’язані з виконанням обов’язків членів наглядової ради. За грудень 2021 року такі витрати склали 101 тис. грн за сумарно за всіх членів ради.

Щомісячна зарплата гендиректора Ігоря Смілянського за умовами контракту становить 836 тис. грн на місяць. «Укрпошта» відзвітувала про неї так: оклад Смілянського становить 427,5 тис. грн, а до нього додається ще низка надбавок: наприклад, за роботу в умовах режимних обмежень (державна таємниця) – 15%, тобто понад 64 тис. грн та інші.

Для порівняння: «Укрпошта» готова платити листоношам лише мінімальну зарплату – 6,5 тис. грн. Сортувальникам відправлень – 7 тис. грн. Тобто оклад у 60 разів менше, ніж у гендиректора.

Нагадаємо, у минулому році Смілянський заявляв, що зарплата листоноші «доходить до тисячі доларів». Щоправда, згодом він визнав, що помилився.

Як повідомлялось, відповідно до закону«Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних та комунальних компаніях», держкомпанії повинні оприлюднювати суми зарплат своїх керівників.