Уперше міський голова отримав зарплату в криптовалюті

Згідно з трудовим законодавством США, він не може отримувати гроші безпосередньо в криптовалюті, тож конвертує через біржу

Мер Нью-Йорка конвертує свій заробіток через Coinbase

Незважаючи на падіння на криптовалютному ринку, мер Нью-Йорка Ерік Адамс не став відмовлятися від виплати зарплати в біткоїнах та Ethereum. Цього тижня, пише The Verge, політик отримав перший платіж у цифровій валюті через біржу Coinbase.

Дотримуючись плану, який він оголосив перед вступом на посаду, мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що його перша зарплата буде конвертована з доларів США в криптовалюту. Транзакція відбудеться на Coinbase, найбільшій криптовалютній біржі в США, і конвертуватиме гроші Адамса в біткойн та Ethereum.

«Нью-Йорк є центром світу, і ми хочемо, щоб він був центром криптовалют та інших фінансових інновацій, – сказав Адамс у заяві. – Бути в авангарді таких інновацій допоможе нам створювати робочі місця, покращувати нашу економіку та залишатися магнітом для талантів з усього світу».

Адамс обійняв посаду мера 1 січня 2022 року. Його зарплата становить приблизно $5,9 тис. за два тижні. Ця сума розподіляється між двома криптовалютами. Яка пропорція – невідомо.

Адамс написав у Тwitter 4 листопада, що він отримає свої перші три зарплати в біткойнах, коли стане мером, тому що «у Нью-Йорку ми завжди досягаємо великих успіхів». Ідея була частиною бесіди з мером Маямі Френсісом Суаресом, який сказав у листопаді, що отримає свою наступну зарплату в біткойнах.

Нагадаємо, у Нью-Йорку на виборах мера, що відбулися у вівторок, 2 листопада, переміг кандидат від демократів, колишній поліцейський 61-річний афроамериканець Ерік Адамс.

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