«Нафтогаз»: після мільйонних зарплат Вітренко перебивається «копійками» (документ)

Глава правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко у грудні 2021 року отримав зарплату у розмірі 58 тис. грн

Члени правління «Нафтогазу» не отримують грошей, лише голова правління

Глава правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у грудні 2021 року отримав зарплату у розмірі 58 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу» у відповідь на запит «Главкома».

«Розпорядженнями Кабінету міністрів України від 28 вересня 2021 р. №1155-р та від 23 грудня 2021 р. № 1718-р призначені тимчасово (на період до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» рішень щодо формування правління зазначеного товариства) – з особами, обраними членами правління, контракти не укладались та вони не отримують плату на посаді члена правління», – пояснили у пресслужбі.

Документ: glavcom.ua

Таким чином, зарплату отримає тільки голова правління.

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Як повідомлялось, Юрій Вітренко задекларував за 2020 рік 284,638 млн грн зарплати у НАК «Нафтогаз України» – зауважимо, це зарплата за півроку.

Нагадаємо, відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних та комунальних компаніях», держкомпанії повинні оприлюднювати суми зарплат своїх керівників.

Як писав «Главком», про зарплати керівництву за грудень-2021 відзвітувала, зокрема, «Укрпошта». Члени її наглядової ради, за винятком представників держави, які є державними службовцями, отримують винагороду у сумі 165 тис. грн кожен на місяць. Голова наглядової ради отримує 20% надбавки, тобто 198 тис. грн. Крім того, додатково АТ «Укрпошта» сплачує витрати, пов’язані з виконанням обов’язків членів наглядової ради. За грудень 2021 року такі витрати склали 101 тис. грн за сумарно за всіх членів ради.

Щомісячна зарплата гендиректора Ігоря Смілянського за умовами контракту становить 836 тис. грн на місяць. «Укрпошта» відзвітувала про неї так: оклад Смілянського становить 427,5 тис. грн, а до нього додається ще низка надбавок: наприклад, за роботу в умовах режимних обмежень (державна таємниця) – 15%, тобто понад 64 тис. грн та інші.