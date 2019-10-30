Рада перейменувала чотири населених пункти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Село Бірки, що на Львівщині, тепер носитиме назву Борок Фото: Вікіпедія

Село Островки на Волині перейменували в Острови; село Рачки на Вінничині - в Подільське; село Бірки на Львівщині - в Борок; а село Мазарня-Каранська теж на Львівщині - в Мазярню-Каранську

Верховна Рада підтримала перейменування чотирьох населених пунктів.

Зокрема, парламент схвалив чотири проєкти постанов №№2176, 2177, 2310 та 2311.

Відповідно, село Островки Маневицького району на Волині перейменували в село Острови; село Рачки Немирівського району на Вінничині - в Подільське; село Бірки Сокальського району на Львівщині - в Борок; а село Мазарня-Каранська Кам'янка-Бузького району на Львівщині - в Мазярню-Каранську.

Крім того, в середу Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №2175 «Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області». Документом передбачається перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області в місто Переяслав.

Як повідомлялось, парламент IX скликання раніше схвалив перейменування чотирьох населених пунктів. Відповідно, село Іванівка Любашівського району на Одещині перейменували в село Янівка; село Рябухине Нововодолазького району на Харківщині - у Гуляй Поле; село Мелихівка Нововодолазького району на Харківщині - у Миколаївку та село Текуче Косівського району на Івано-Франківщині у село Текуча.