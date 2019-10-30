У Раді сталася сутичка через відхилення постанови про створення ТСК щодо подій в Одесі



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Сутичка виникла через обурення депутата від ОПЗЖ Миколи Скорика

Верховна Рада відмовилася створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

За прийняття проєкту постанови №2198 проголосували 79 депутатів при мінімально необхідних 226.

Основними цілями комісії були б розслідування причин заворушень, їхніх організаторів, підбурювачів і пособників, наявність попередньої змови, обставини нанесення ушкоджень, дотримання закону учасниками і правоохоронцями.

Членами ТСК пропонувалося призначити 18 депутатів, з них Микола Скорик (фракція «Опозиційна платформа - За життя») - головою, Олексій Леонов («Слуга народу») - його заступником.

У сесійному залі сталась сутичка між депутатами через обурення депутата Скорика через відхилення постанови про створення ТСК щодо подій в Одесі.

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук наголосив, що якщо депутати не займуть свої місця, то головуючий закриє засідання.

«Я прошу доповідача зупинитись. Шановні колеги, я прошу до спокою. Я прошу зайняти свої місця. Якщо за хвилину народні депутати не сядуть на свої місця, я буду вимушений закрити засідання», - наголосив Стефанчук.

Після цього у сесійній залі між депутатами виникла сварка, під час якої депутат від ОПЗЖ Микола Скорик плечем штовхнув народного депутата від СН Миколу Тищенка. А представники фракції «Слуга народу» намагались заспокоїти Скорика, щоб не допустити бійки.

Нагадаємо, протистояння в Одесі 2 травня - зіткнення, масові заворушення, які сталися в місті Одеса 2 травня 2014 року. Бійка почалася між проукраїнськи налаштованими громадянами, футбольними ультрас з одного боку і проросійськими учасниками протесту з іншого боку. Повідомлялося, що на Куликовому полі було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому сховалися учасники протесту.

Як повідомлялось, колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій проходить у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року в якості свідка.