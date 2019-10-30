Рада повернула Переяслав-Хмельницькому його історичну назву



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Місто Переяслав-Хмельницький змінило назву на Переяслав

Верховна Рада України проголосувала за перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області на Переяслав.

Відповідну постанову №2175 підтримали 267 народних депутатів.

Раніше з поданням про перейменування міста звернулася до парламенту Київська обласна рада.

Перейменування міста ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.

Питання про перейменування міста Переяслав-Хмельницький підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Переяслав-Хмельницькою міською та Київською обласною радами.

Місто Переяслав-Хмельницький є містом обласного значення, яке знаходиться на південному сході Київської області. На сьогодні в місті проживає 27391 мешканець.

Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком у договорі Русі з Візантією. У середині ХІ століття Переяслав став потужним центром Переяславського князівства, яке певний час мало статус третього княжого столу після Києва й Чернігова. У 1585 році місту надано Магдебурзьке право, а в 1654 році в Переяславі відбулась Переяславська рада, яка визначила подальшу долю України.

12 жовтня 1943 року постановою Президії Верховної Ради УРСР, Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У і Указом Президії Верховної Ради СРСР місто Переяслав перейменовано на Переяслав-Хмельницький.