Рада заборонила вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах



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Віднині в ялицево-букових деревостанах на крутих схилах у всіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються тільки вибіркові рубки формування і оздоровлення лісів

Верховна Рада заборонила проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових деревостанах, рубок головного користування та будь-яких суцільних рубок у високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах і в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні.

За прийняття законопроєкту №0873 в цілому проголосував 301 депутат при мінімально необхідних 226.

Зазначається, що ялицево-букові деревостани - це букові ліси, в складі яких ялиця становить не менше ніж 20% за запасом.

В ялицево-букових деревостанах на крутих схилах у всіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються тільки вибіркові рубки формування і оздоровлення лісів.

Автори документа нагадують, що в 2000 році було введено мораторій на проведення суцільних рубок головного користування на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону на 10 років, але в 2011 році він припинив діяти.

«Це погіршило охорону важливих в екологічному, санітарно-гігієнічному, грунтозахисному і рекреаційному значенні категорій лісів», - зазначили автори ініціативи в пояснювальній записці, додавши, що така ситуація посилює ймовірність виникнення лавин, селів, зсувів і повеней в Карпатському регіоні.

Також в документі прописана заборона рубок головного користування в національних природних парках і заказниках.

Крім того, в документі прописано необхідність розширити до 20% територію природно-заповідних територій та об'єктів до 2020 року в Карпатському регіоні.

Вирубками формування і оздоровлення лісів є заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності лісу, на оздоровлення і посилення захисних функцій.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці, незаконній вирубці лісів і про поліпшення доступу до мобільного інтернету.