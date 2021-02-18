Рада призначила суддею КСУ нардепа зі «Слуг народу»

Кандидатуру Кичуна підтримав 241 народний депутат за необхідних 226

Верховна Рада України на засіданні 18 лютого призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна.

Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат за необхідних 226.

Рада обирала серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська (суб'єкт подання - фракція «Батьківщина»), Віктор Кичун («Слуга народу»), Юрій Павленко («Опозиційна платформа «За життя»), Руслан Сидорович («Голос»).

Нагадаємо, у листопаді комітет з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України. За це рішення проголосували 18 членів комітету.

Після цього на сайті Верховної Ради оприлюднили інформацію про початок конкурсу.

Віктор Кичун - доцент кафедри конституційного права у Національному університеті ім. Ярослава Мудрого та, згідно з даними офіційної біографії, має також досвід роботи адвокатом.

Кичун був головою юридичного управління, а пізніше членом правління і директором з правових питань та роботи з проблемною заборгованістю Банку Кредит Дніпро (до 2015 року).

Має звання кандидата юридичних наук і понад 25 років досвіду роботи у сфері права.

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський раніше повідомив ЗМІ, що кандидат на посаду нового судді КСУ від фракції монобільшості – Віктор Кичун – його давній соратник, і це він рекомендував розглянути його як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду.

В інтерв’ю Радіо Свобода Веніславський заявляв, що не бачить конфлікту інтересів у просуванні кандидатури свого соратника, а також висловив переконання, що в разі призначення Кичун буде «одним зі взірцевих суддів Конституційного суду, і ніякі особисті мотиви не будуть впливати на результати його голосування».

Зазначимо, суддю КСУ Миколу Мельника відправили у відставку у зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року. Фракція «Слуга народу» у червні 2020 року підтримала кандидатуру Кичуна замість Мельника.