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    Кнопкодавство по Шкарлету – генпрокурорка пропонує змінити Кримінальний Кодекс

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    На думку Венедіктової, для швидкої роботи слідства, треба змінити ККУ - Кнопкодавство по Шкарлету – генпрокурорка пропонує змінити Кримінальний Кодекс
    На думку Венедіктової, для швидкої роботи слідства, треба змінити ККУ
    Фото з відкритих джерел

    Нардепи вимагають швидких результатів, але досудове розслідування та судовий процес в Україні не швидкий

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що по факту кнопкодавства при призначенні міністра освіти Сергія Шкарлета, наразі триває досудове розслідування.

    Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів в четвер, 18 лютого.

    «Дійсно, є декілька заяв про повідомлення цього факту. Дійсно, кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Дійсно, проводиться досудове розслідування. Коли ми вийдемо на певні результати, ви це побачите», – сказала Венедіктова, відповідаючи на питання народного депутата від партії «Голос» Ярослава Железняка щодо розслідування справи про кнопкодавство під час призначення Шкарлета.

    Вона підкреслила, що досудове розслідування та судовий процес в Україні не швидкий.

    «І це тому, що у нас є такий Кримінально-процесульний Кодекс. Хочете нашої швидкої роботи – давайте змінимо Кримінально-процесуальний Кодекс. А тут ми працюємо. Будуть результати – будемо звітувати»,– наголосила генпрокурор.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.

    З 25 червня Шкарлет керує Міносвітою у статусі в.о.міністра.

    Теги: Генпрокурор Верховна Рада розслідування Ірина Венедіктова Сергій Шкарлет
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