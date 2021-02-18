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    На посаду судді Конституційного суду є чотири кандидати – нардеп

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    На посаду судді є кілька претендентів - На посаду судді Конституційного суду є чотири кандидати – нардеп
    На посаду судді є кілька претендентів
    Фото: пресслужба КСУ

    Фракція «Слуга народу» у червні 2020 року підтримала кандидатуру Кичуна замість звільненого Мельника

    Парламент має намір сьогодні, 18 лютого, призначити суддю Конституційного суду.

    Про це повідомила представник парламенту в Конституційному Суді, нардеп фракції «Слуга народу» Ольга Совгиря в коментарі Інтерфакс-Україна.

    «Сьогодні на порядку денному парламенту питання про призначення судді Конституційного суду. Верховна рада обиратиме серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович», – розповіла депутат.

    Зазначимо, суддю КС Миколу Мельника відправили у відставку у зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року. Фракція «Слуга народу» у червні 2020 року підтримала кандидатуру Кичуна замість Мельника.

    Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

    22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

    Напередодні Верховний суд відмовився розглядати відсторонення Тупицького.

    Раніше Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, де заявив про порушення Конституції та законодавства співробітниками Управління державної охорони (УДО) та попросив притягнути їх до відповідальності.

    Теги: Верховна Рада суд депутат партія Слуга народу парламент фракція
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