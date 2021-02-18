На посаду судді Конституційного суду є чотири кандидати – нардеп

На посаду судді є кілька претендентів

Фракція «Слуга народу» у червні 2020 року підтримала кандидатуру Кичуна замість звільненого Мельника

Парламент має намір сьогодні, 18 лютого, призначити суддю Конституційного суду.

Про це повідомила представник парламенту в Конституційному Суді, нардеп фракції «Слуга народу» Ольга Совгиря в коментарі Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні на порядку денному парламенту питання про призначення судді Конституційного суду. Верховна рада обиратиме серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович», – розповіла депутат.

Зазначимо, суддю КС Миколу Мельника відправили у відставку у зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року. Фракція «Слуга народу» у червні 2020 року підтримала кандидатуру Кичуна замість Мельника.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Напередодні Верховний суд відмовився розглядати відсторонення Тупицького.

Раніше Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, де заявив про порушення Конституції та законодавства співробітниками Управління державної охорони (УДО) та попросив притягнути їх до відповідальності.