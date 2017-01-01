Рада ратифікувала угоду з ОПЕК про захист інвестицій

Документу не було у порядку денному парламенту на 5 грудня

Верховна Рада ратифікувала угоду з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК про заохочення та захист інвестицій. «За» законопроект №0161 проголосували 228 народних депутатів. Угода спрямована на захист інвестиції за рахунок підтримки Фонду міжнародного розвитку ОПЕК. Це організація, яка покриває страхові ризики країн, де великі



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Документу не було у порядку денному парламенту на 5 грудня

Верховна Рада ратифікувала угоду з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК про заохочення та захист інвестицій. «За» законопроект №0161 проголосували 228 народних депутатів.

Угода спрямована на захист інвестиції за рахунок підтримки Фонду міжнародного розвитку ОПЕК. Це організація, яка покриває страхові ризики країн, де великі кредитні ризики для інвесторів.

Минулого разу депутати розглядали даний документ 8 листопада, але тоді у сесійному залі не вистачило голосів, щоб ухвалити ратифікацію. Тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що не називає проект закону відхиленим і буде радитися з юристами щодо того, яким чином документ можна буде знову поставити на голосування у парламенті.

Сьогодні також Рада подовжила мандат міжнародної місії із розслідування катастрофи МН17.

Крім того Рада запросила на вечірнє засідання голів силових органів.