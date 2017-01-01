Рада розгляне законопроект про відповідальність за заперечення російської агресії

За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів

Верховна Рада включила до порядку денного законопроект щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії стосовно України. За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів. Проектом пропонується внести доповнення до Кримінального кодексу України новою статтею 442-1 «Публічне заперечення факту воєнної



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Верховна Рада

За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів

Верховна Рада включила до порядку денного законопроект щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії стосовно України. За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

Проектом пропонується внести доповнення до Кримінального кодексу України новою статтею 442-1 «Публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України», в якій передбачається кримінальна відповідальність за публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, а так само виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням, а також якщо ті самі дії, вчинені службовими особами або якщо вони вчинені повторно.

Також пропонується надати право здійснювати досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 442-1 Кримінального кодексу України, слідчим органам безпеки України.

Нагадаємо, генпрокурор обіцяє дуже скоро назвати «агентів Кремля» серед українських політиків.

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Джерело: УНН