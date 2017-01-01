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    Генпрокурор обіцяє дуже скоро назвати «агентів Кремля» серед українських політиків

    Генпрокурор подякував СБУ за спокій на вулицях Києва
    Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до кремлівського плану розхитування ситуації в Києві «Русская зима» причетні, крім Михайла Саакашвілі, інші відомі українські політики, й пообіцяв згодом назвати їхні імена. Про це він розповів на брифінгу. [READ_MORE] «Думаю, що Службі безпеки України треба дякувати, у першу чергу, за
    • Сьогодні, 14:05
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    Юрій Луценко 

    Генпрокурор подякував СБУ за спокій на вулицях Києва

    Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до кремлівського плану розхитування ситуації в Києві «Русская зима» причетні, крім Михайла Саакашвілі, інші відомі українські політики, й пообіцяв згодом назвати їхні імена.

    Про це він розповів на брифінгу.

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    «Думаю, що Службі безпеки України треба дякувати, у першу чергу, за спокій на вулицях Києва і нейтралізацію московського плану «Русскої зими» у Києві. Хочу підкреслити, що це лише одна частина цього плану. Можу сьогодні проанонсувати, що далі буде - інші відомі на всю країну українські політики також ув'язалися в ще більш небезпечні ігри і ми обов’язково доповімо суспільству і про них у той час, коли це буде вигідно слідству», - зазначив Луценко.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Наразі активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

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