Генпрокурор обіцяє дуже скоро назвати «агентів Кремля» серед українських політиків

Генпрокурор подякував СБУ за спокій на вулицях Києва

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до кремлівського плану розхитування ситуації в Києві «Русская зима» причетні, крім Михайла Саакашвілі, інші відомі українські політики, й пообіцяв згодом назвати їхні імена. Про це він розповів на брифінгу. [READ_MORE] «Думаю, що Службі безпеки України треба дякувати, у першу чергу, за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко

Генпрокурор подякував СБУ за спокій на вулицях Києва

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до кремлівського плану розхитування ситуації в Києві «Русская зима» причетні, крім Михайла Саакашвілі, інші відомі українські політики, й пообіцяв згодом назвати їхні імена.

Про це він розповів на брифінгу.

«Думаю, що Службі безпеки України треба дякувати, у першу чергу, за спокій на вулицях Києва і нейтралізацію московського плану «Русскої зими» у Києві. Хочу підкреслити, що це лише одна частина цього плану. Можу сьогодні проанонсувати, що далі буде - інші відомі на всю країну українські політики також ув'язалися в ще більш небезпечні ігри і ми обов’язково доповімо суспільству і про них у той час, коли це буде вигідно слідству», - зазначив Луценко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Наразі активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)