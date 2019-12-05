Рада ліквідувала «майданчики Яценка»



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Фото: УНІАН

Парламент скасував необхідність внесення інформації про оцінку майна в єдину базу за посередництва електронних майданчиків

Верховна Рада скасувала необхідність внесення інформації і отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості за допомогою платних електронних майданчиків.

За прийняття відповідного законопроєкту №2047-д в цілому проголосували 338 депутатів за необхідних 226.

Визначається, що власником єдиної електронної бази звітів є держава в особі Фонду державного майна (ФДМ).

ФДМ також є власником, розпорядником та адміністратором єдиної бази і всієї наявної в ній інформації.

З метою формування інформаційної основи для розрахунку оціночної вартості об'єкта нерухомості ФДМ зможе використовувати інформаційні джерела з відкритим доступом і дані про фактичну вартість об'єктів нерухомості за операціями з об'єктами нерухомості, що містяться у відповідних реєстрах.

Визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості буде здійснюватися автоматично на підставі даних про об'єкт нерухомості, внесених в єдину базу.

Розмір плати за реєстрацію звіту про оцінку пропонується встановити в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на 1 січня року, в якому проходить реєстрація, формування довідки про оціночну вартість нерухомості буде здійснюватися безоплатно (у прийнятій за основу редакції законопроєкту передбачалася плата 2,5% від прожиткового мінімуму на 1 січня).

Як повідомлялось, наразі при ФДМ авторизовані чотири майданчики для внесення інформації про оцінку майна.

Платити посередникам потрібно двічі - спочатку оцінювачу для внесення звіту до бази, а потім і нотаріусу для перевірки об'єкта.

Зараз вартість більшості послуг для оцінювачів коливається в діапазоні 900-1 900 гривень за внесення одного звіту залежно від вартості об'єкта, для нотаріусів - 1,2 гривні.

Деякі ЗМІ, в тому числі і видання «Наші гроші» заявили, що введена схема є корупційною і припустили, що за майданчиками-посередниками стоїть депутат Ради Антон Яценко (раніше причетний до створення Тендерної палати, яку обвинуватили в монопольному посередництві при держзакупівлях).

Яценко свою причетність до названих компаній заперечив.

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Джерело: Українські новини