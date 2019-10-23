$30 тисяч за одного «слугу народу». Що кажуть депутати, яких звинуватили у хабарництві

Чи дійсно «слуги народу» в Раді почали брати хабарі?

Найкмітливіші зі звинувачених «слуг» замість того, аби пройти детектор брехні, обіцяють влаштувати своє поліграф-шоу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні, 23 жовтня, почала розслідувати можливе отримання хабарів депутатами від «Слуги народу». За інформацією, отриманою правоохоронцями, 11 членів фінансового комітету Ради від проурядової фракції нібито одержали по $30 тис. неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту, який ставив хрест на корупційних схемах у сфері оцінки об’єктів нерухомості. Розгляд документа проходив на засіданні 18 жовтня, він був не підтриманий. Як заявляють і активісти, і навіть окремі члени фракції «Слуга народу», законопроєкт шкодив інтересам одного з найбільш одіозних депутатів цього скликання, «хрещеного батька» Тендерної палати Антона Яценка. Про причетність цього депутата до схем у сфері оцінки нерухомості неодноразово писали ЗМІ. І в минулому, і в нинішньому скликанні Ради Яценко - член депутатських груп, які пов’язують з Ігорем Коломойським.

За даними колишнього депутата Сергія Лещенка, серед членів комітету від «Слуги народу» є протистояння, бо не всі з них хочуть зберегти монополію прокладок Яценка. П’ятеро «слуг» підтримали законопроєкт.

«Керівництво фракції «Слуга народу» підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів «прикурили» за $30 тис. за відмову знищувати цей схематоз. Банкова зажадала провести детектор брехні серед 11 депутатів. І, що цікаво, головним противником проведення детектора брехні виступив депутат... Дубінський з підгрупи Коломойського в «Слузі народу», - додав Лещенко.

, у владній команді задумали провести кардинальну ревізію ринку оцінки нерухомості і прибрати посередників, які роками паразитують на ньому. Представники партій «Слуга народу» та «Голос» зареєстрували законопроєкт № 2047, який отримав підтримку нового керівництва Фонду держмайна. Але частина «слуг», ідеологом серед яких є нардеп Олександр Качура, зареєструвала альтернативний законопроєкт № 2047-1. І ось він залишає у грі електронних посередників. Колишнього адвоката Качуру вже звинуватили в любіюванні інтересів непотоплюваного ексрегіонала Антона Яценка. Одіозний батько тендерних схем у цьому парламенті входить до провладної групи мажоритарників «За майбутнє». Саме його вуха, як стверджують розслідувачі програми «Наші гроші» та антикорупційні активісти, стирчать за горезвісними електронними майданчиками, на які крапають мільйони за посередництво. Сам Яценко заперечує, що має до них відношення. Нагадаємо

Згодом стало відомо, що Офіс президента дійсно прийняв рішення перевірити на поліграфі 11 нардепів з проурядової фракції «Слуга народу» - саме тих, які голосували проти змін у законодавство:

Олександра Дубінського,

Ірину Аллахвердієву,

Ольгу Василевську-Смаглюк,

Дар'ю Володіну,

Юлію Діденко,

Вікторію Кінзбурську,

Олексія Ковальова,

Анну Колісник,

Олексія Леонова,

Анастасію Ляшенко,

Євгена Петруняка.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський на публіці вирішив грати на випередження і сам осідлав тему з детектором. Він заявив, що сьогодні, 23 жовтня, о 20:00 у прямому ефірі телеканалу «Свободний» пройде перевірку на поліграфі.

«Я пройду (поліграф, - «Главком»), мені втрачати нічого і боятися теж нічого, оскільки я нічого ні в кого не взяв», - почав переконувати Дубінський.

«Слуга народу» переконує, що проходить детектор брехні із власної ініціативи і відповість на запитання чи отримував гроші за голосування чи неголосування, а також - за будь-які правки чи законопроєкти.

Після того, як у грудні 2017 року набули чинності зміни до Кримінально-процесуального кодексу, всі експертизи у кримінальних провадженнях виконують виключно державні спеціалізовані установи. Наразі всі експертизи у кримінальних провадженнях виконуються Інститутом судових експертиз. У Києві – Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Крім того, Дубінський пояснив позицію членів фінансового комітету Ради, які 18 жовтня не підтримали законопроєкт про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

«Отже, щоб не допустити інсинуацій, ще раз поясню позицію членів фінансового комітету Ради. Не буде ні схеми Яценко, ні монополії оцінювачів, ні безконтрольного Прозорро, ні непрозорого СЕТАМ (майданчик для продажу арештованого майна). Комітет ще у п'ятницю ухвалив рішення розробити відповідне альтернативне рішення / або декілька рішень. Термін встановили два тижні. Перша робоча група у п'ятницю, 10-00 в комітеті», - зазначив Дубінський.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев роз’яснив, що законопроєктів, про які говорив Олександр Дубінський було три: №2047 - так, проти майданчиків (прокладки-посередники) за оцінювачів. №2047-1 - так, проти оцінювачів за майданчики. А ось третій, проти якого ти (Олександр Дубінський, - «Главком») і проголосував - №2047д якраз і був і проти майданчиків, і проти оцінювачів, дає можливість прямого зв'язку з модулем ФДМУ, минаючи всіх посередників», - пояснив Гетьманцев.

Депутатка Ірина Аллахвердієва, яка також потрапила у скандальний список з 11 прізвищ, у свою чергу заявила, що вона підтримує позицію голови фінансового комітету Ради Данила Гетьманцева, бо схеми ми все одно треба ліквідувати. «Одне голосування не може перекреслювати всю системну роботу Комітету по детінізації економіки», - наголосила депутатка. Щодо проходження детектора брехні. Аллахвердієва заявила, що особисто до неї ніхто не звертався з такою пропозицією, і керівництво фракції її не інформувало про такі наміри.

Інформацію про хабар у $ 30 тис. «слуга народу» оцінила так: «Якщо в когось є реальні докази, то нехай їх продемонструє, а не буде посилатись на фейкові інсайди».

Колега Аллахвердиєвої Ольга Василевська-Смаглюк, теж звинувачена у хабарництві, взагалі відмовилася коментувати «Главкому» ситуацію. «Дякую за розуміння», - ввічливо обірвала вона розмову. За кілька годин після цього Василевська-Смаглюк написала пост у Facebook, у якому пішла шляхом Дубинського і пообіцяла сама собі влаштувати перевірку на поліграфі. «На завтра запросила відомого та незалежного поліграфолога у Комітет, де пройду поліграф сама і надам кабінет, устаткування, спеціаліста усім бажаючим народним депутатам, фігурантам даного скандалу. Усі мої підписники зможуть подивитися на цей процес онлайн. Замовляйте поп-корн», - написала вона.

Ольга Василевська-Смаглюк стверджує, що не відстоює інтереси Антона Яценка . Фото: Володимир Струмковський

Відреагував на скандал, який розгорівся всередині парламентської фракції партії «Слуга народу», і президент Володимир Зеленський. Він з понеділка перебуває з офіційним візитом у Японії.

«Напевне, багато хто думає, що міжнародний візит президента у далеку країну – зручна нагода дискредитувати фракцію «Слуга народу» та посіяти розбрат і розкол, який надто сподобається нашим ворогам – і зовнішнім, і внутрішнім. Хочу сказати цим людям: якщо ви так насправді думаєте, то глибоко помиляєтеся. Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. Жодна заява, жодна інформаційна операція повз мене не проходить. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України», – написав президент.

Глава держави вважає, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Зеленський додав, що якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи.

Тож Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування доручено детективам НАБУ. Процесуальне керівництво здійснюватиме САП.

Світлана Несчетна, «Главком»

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