У Раді з'явиться комісія з питань ветеранів



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Очолюватиме комісію представник ЄС Яна Зінкевич

Депутатська підгрупа проголосувала за створення у Верховній раді комісії з питань ветеранів. Про це заявив голова партії «Європейська солідарність» Артур Герасимов, передає РБК-Україна.

За його словами, очолюватиме комісію представник партії «Європейська солідарність» Яна Зінкевич.

«Сьогодні підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення Тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівництвом було одноголосно обрано представник ЄС Яна Зінкевич», - заявив Герасимов.

Нагадаємо, 27 лютого 2018 року Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів. У листопаді 2018 року Верховна рада призначила Ірину Фриз, яка була нардепом від «БПП», на посаду міністра у справах ветеранів.