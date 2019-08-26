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    Політика

    У Раді з'явиться комісія з питань ветеранів

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    У Раді з'явиться комісія з питань ветеранів

    Очолюватиме комісію представник ЄС Яна Зінкевич

    Депутатська підгрупа проголосувала за створення у Верховній раді комісії з питань ветеранів. Про це заявив голова партії «Європейська солідарність» Артур Герасимов, передає РБК-Україна.

    За його словами, очолюватиме комісію представник партії «Європейська солідарність» Яна Зінкевич.

    «Сьогодні підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення Тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівництвом було одноголосно обрано представник ЄС Яна Зінкевич», - заявив Герасимов.

    Нагадаємо, 27 лютого 2018 року Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів. У листопаді 2018 року Верховна рада призначила Ірину Фриз, яка була нардепом від «БПП», на посаду міністра у справах ветеранів.

    Верховна Рада Європейська солідарність ветеран Артур Герасимов
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