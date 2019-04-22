Рада винесла на розгляд проект обов’язкового чипування тварин



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Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації

Цього тижня Верховна Рада України має розглянути у першому читанні проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це свідчить розклад засідань ВР на поточний тиждень, передає УНН.

Йдеться про проект закону України №9022, розгляд якого заплановано на четвер, 25 квітня.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».

Законопроект був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири відкладала його розгляд. Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безплатно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

Нагадаємо, автори проекту ЗУ №9022 пропонують зобов'язати власників домашніх тварин оформляти ветеринарні паспорти. Передбачається, що після прийняття закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде значитися у базі.

Облік та реєстрація будуть підтверджувати право володіння твариною, спростять пошук власника в разі її втрати або крадіжки та нівелюють можливість підміни при вивезенні за кордон тощо, кажуть законотворці.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. Послуги з реєстрації хатніх тварин (котів, собак) будуть платними. За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності.